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Politika

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE GERGİNLİK ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 02:13

-CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE GERGİNLİK  ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Merkezi önünde partililer ile AK Parti taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ellerinde AK Parti bayraklarıyla CHP Genel Merkezinin bulunduğu Anadolu Bulvarı'ndan arabalarıyla geçen ve sevinç gösterilerinde bulunanlar ile CHP'liler arasında kısa süreli arbede çıktı. Genel merkezin önünde yavaşlayan araçlara bazı kişiler tekme ve taş attı.   Olaylara müdahale eden güvenlik güçleri bulvarda önlem aldı.

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