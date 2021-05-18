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CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asıldı; "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır"

18 Mayıs 2021 15:37

Cumhuriyet Halk Partisi,  Filistin ile dayanışmak için parti genel merkezine Filistin bayrağı astı.
 
Bayrağın altında ''Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır'' ifadesi yer aldı.
 
CHPFilistinbayrakgenel merkez
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