CHP Genel Merkezi'ne Filistin bayrağı asıldı; "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır"

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Cumhuriyet Halk Partisi, Filistin ile dayanışmak için parti genel merkezine Filistin bayrağı astı.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">Bayrağın altında<em> ''Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır''</em> ifadesi yer aldı.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1621341800049-e-1-q-6-uq-iwyaq-0-be.jpg" alt width="660" height="660" /></div>\n</body>\n</html>