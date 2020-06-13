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CHP Genel Merkezi'nde Koronavirüs vakası

Orhan Sarıbal'ın sekreterinde yeni tip Koronavirüs'e rastlanması sonucu temasta olduğu kişiler tespit edilerek kontrolden geçirildi

13 Haziran 2020 17:46

CHP Genel Merkezi'nde bir çalışanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

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