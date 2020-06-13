CHP Genel Merkezi'nde Koronavirüs vakası

CHP Genel Merkezi'nde bir çalışanda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde yeni tip Koronavirüs'e rastlanması sonucu temasta olduğu kişiler tespit edilerek kontrolden geçirildi. Yapılan ilk incelemede sekreter hariç başka kimsede virüse rastlanmadı.

Alınan bilgiye göre, Sarıbal'ın sekreteri olarak görev yapan A.Ç.'nin beraber yaşadığı anne ve babasında Koronavirüs'e rastlandı. Bunun üzerine test yaptıran A.Ç., ilk bulgularının negatif çıkması üzerine, CHP Genel Merkezindeki işine gelmeye devam etti. Ayrıca PCR testi yaptıran A.Ç., geçen hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü Genel Merkez'e geldi. Çarşamba akşamı PCR testinin pozitif olduğunu öğrenen A.Ç, kendisini evinde karantinaya alarak durumu parti genel müdürlüğüne bildirdi.

20 kişiye test yapıldı

Yapılan inceleme sonrası 20'ye yakın kişiye testler yapıldı. Bu testlerin sonucu negatif çıkarken, tomografileri temiz çıkan 6 kişiye tekrardan PCR testi yapıldı. Bu sonuçların da hafta içi çıkacağı öğrenildi. Ayrıca bu personele sonuçlar netleşene kadar izin verildiği bildirildi.

Parti yetkilileri A.Ç'nin çalıştığı 11. katın çok yoğun olmaması nedeniyle temaslı sayısının az olduğunu ifade ederken, parti binasında alınan sıkı tedbirlerin de bulaşın fazla olmasını engellediğini bildirdi.