CHP, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında seçim yapacak

CHP'de Genel Başkan, 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin gerçekleştirileceği 18. Olağanüstü Kurultay, 4-5 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçimleri sonrası bazı milletvekillerinin talepleri üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından alınan olağanüstü kurultay kararının hazırlıkları, Genel Başkan Yardımcıları tarafından oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından yürütüldü.

"Birlik ve kardeşlik" teması ile hazırlıkları yapılan kurultay, önümüzdeki 4-5 Eylül günlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Halka açık olarak yapılacak kurultayla ilgili afişler de kent merkezine asıldı.

Kurultayda ilk gün Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık için yarışacak.

Kurultayın ikinci günü olan cumartesi ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri ile tüzük komisyonunun çalışmaları ele alınacak.

Genel Başkan adaylığı için delegelerin yüzde 10'unun imzası gerekiyor

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Muharrem İnce de kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

Ancak, bin 216 kurultay delegesi bulunan CHP'de, genel başkan adayı olabilmek için mevcut delegenin yüzde 10'unun imzası gerekiyor.

Kurultay, Tüzük Komisyonu'nun önerileri çerçevesinde tüzükte aksayan yönleri, örgütün ve genel merkezin taleplerini ele alacak.

Öte yandan, her ilden bir üyenin bulunduğu komisyon, kurultaydan bir gün önce Ankara'da bir araya gelerek bir toplantı yapacak.

60 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek

Kurultayın ardından CHP'nin en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi seçimi de yine bu olağanüstü kurultayda gerçekleştirilecek.

Yüzde 33 kadın ve gençlik kotasının uygulanacağı seçimlerde "çarşaf liste" uygulaması esas. Ancak, yine kurultay delegelerinin yüzde 10 imzasıyla "blok liste" uygulanabiliyor.

Kurultayda ayrıca 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

Konuşmaların yapılacağı salonda kamera olmayacak

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nı akredite olan bine yakın yerel, bölgesel ve ulusal gazeteci takip edecek.

Kurultayda gazeteciler için iki ayrı özel salon oluşturacak. Bu salonlarda internet ve telefon bağlantıları gibi gazetecilerin haber yapmasını kolaylaştırıcı olanaklar yer alacak.

Gazeteciler için sarı ve mavi olmak üzere iki ayrı renkte kartlar hazırlanacak, bu kartlar basın mensuplarının görev yerlerine göre dağıtılacak.

Konuşmaların yapılacağı salona yer darlığı nedeniyle kamera alınmayacağı, televizyon kuruluşlarına canlı yayın verileceği öğrenildi. Kameralar, fuaye alanları ile oy kullanılacak salona alınacak.

Kurultaya Somalı ve Uludereli konuklar da katılacak

Cuma-cumartesi günleri gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayı 2 bine yakın ziyaretçinin izleyeceği belirtildi.

Kurultaya bugüne kadar partiye hizmet etmiş çok sayıda onur konuğu davet edildi. Dış misyon ve yurt dışındaki sol parti temsilcilerinin yanı sıra kurultayın özel konukları da olacak.

Bu özel konuklar arasında Soma'da, Uludere'de ve Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin yakınları da bulunacağını bildirdi.