-CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, BERLİN'DEN AYRILDI BERLİN (A.A) - 21.09.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar gününden bu yana temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareket etti. THY'nin TK 1724 sefer sayılı yolcu uçağıyla Berlin'den İstanbul'a hareket eden Kılıçdaroğlu ve CHP heyetini Berlin-Tegel Havaalanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet uğurladı. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan ile birlikte Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve diğer bazı SPD yöneticileri, Yeşiller Partisi eş başkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir ile Sol Parti Genel Başkanı Klaus Ernst ile görüşmüştü. Kılıçdaroğlu dün akşam da Friedrich Ebert Vakfında "Türkiye ve Gerçekleri" konulu konferans vermişti.