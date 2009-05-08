CHP Genel Başkanı Baykal Milas'ta

Milas Belediyesini ziyaret eden Deniz Baykal, daha sonra belediye binasının önünde vatandaşlara hitap etti.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'de emekli, esnaf ve işçinin sıkıntı içinde yaşadığını belirterek, "Yani sen iktidara sırtını dayadın diye devletin bütün imkanları sana akacak, özelleştirmede yolsuzluk yapacaksın, banka kredileri çiftçiye gitmeyecek, esnafa gitmeyecek, böyle bir şey olabilir mi?" dedi.







Milas'ta vatandaşların doğru oy kullandığını, vatandaşların kararının sadece Milas'la sınırlı sonuçlar doğurmadığını belirten Baykal, şöyle konuştu:



"Aldığınız karar, burada sandığa oy attınız, düğmeye bastınız, bütün Türkiye'yi etkilemiştir. Ankara'dan ses gelmiştir. Burada CHP'li bir belediye başkanı seçtiniz, hükümetin yarısı bir hafta sonra gitti. Siyaset böyle, tüm Türkiye'de önemli yansımalar, etkiler ortaya çıkardınız. Hükümetin yarısını götürdünüz bir oyla burada. İnşallah önümüzdeki genel seçimde tümünü götüreceksiniz."



Türkiye'de emekli, esnaf ve işçinin sıkıntı içinde yaşadığını ifade eden Baykal, şunları kaydetti:



"Yani sen iktidara sırtını dayadın diye devletin bütün imkanları sana akacak, özelleştirmede yolsuzluk yapacaksın, bankaları sen ayarlayacaksın, banka kredileri çiftçiye gitmeyecek, esnafa gitmeyecek, sen kendi propagandanı yap diye gazeteleri, televizyonları devlet parasıyla alacaksın, sonra da bu millet aleyhinde yayın yaptıracaksın, böyle bir şey olabilir mi? Yolsuzlukların hesabı soruluyor mu, Deniz Feneri'nin hesabı soruluyor mu, 'Türkiye'de hukuk, adalet işliyor' diyebilir miyiz?"



Alman adliyesinin yolsuzlukları tespit ettiğine ve liste gönderdiğine işaret eden Baykal, şunları söyledi:



"Asıl elebaşılar bunlardır, onlar da Türkiyede'dir, sen de yakala bunlardan hesap sor dedi. Bir tanesinin ifadesi alınabildi mi, bir tanesinin iş yerine gidilip kasası açıldı mı, evrakı açıldı mı, 'Ya sen ne yaptın, sen bu işlerin içindeymişsin' diye soran oldu mu, hayır. Bu memleketin namuslu, dürüst insanlarına çok değerli üniversite hocalarına, bir rektörüne, Mehmet Haberal'a mesela, binlerce insana hayat kazandırmış çok değerli operatörümüze, sabahın dört buçuğunda evini basıyorlar, üniversitesini basıyorlar alıp götürüyorlar. Neyle suçlanmış hala bir şey yok ortada. Reva mıdır, hak mıdır, adalet midir, hukuk mudur, 'Bu böyle devam etsin' diyebilir miyiz?"



Deniz Baykal'a ziyareti sırasında CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

