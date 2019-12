CHP Genel Başkanı Baykal, Giresun'da

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP'ye verilen her oyun fındığa verilen oy olduğunu söyledi.

Baykal, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu makamında ziyaret ederek, belediye başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.



Ziyarette, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu ve partinin diğer yetkilileri ile milletvekilleri de bulundu.



Baykal, daha sonra Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda, mahalli seçimde göreve gelen Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, Güce Belediye Başkanı Osman Karabatak ile belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi.



Burada Belediye Başkanı Aksu, Deniz Baykal'a ahşap sepette fındık ve fındık figürlü plaket hediye etti.



Halka seslendi



Baykal, daha sonra belediye binası balkonundan halka seslenerek, "29 Mart Yerel Seçimlerinde seçilen CHP'li Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu'ya verdiğiniz destek, sergilediğiniz güven ve oylarınızla hem Kerim Aksu'yu hem de CHP'yi onurlandırdığınız için sizlere teşekkür etmeye geldik. Gerçekten hepinize karşı, Giresun'a karşı yüreğimde derin bir şükran duygusu var" dedi.



Halka teşekkür eden Deniz Baykal, "Mükemmel bir seçim yaptınız. Giresun'un evladı, genç kuşaktan, buraya büyük hizmet verecek olan bir hemşerinizi belediye başkanı olarak seçtiniz. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Kerim Aksu'nun kabuğuna sığamadığını ifade eden Baykal, şöyle konuştu: "Gelirken şöyle bir sağa sola baktık, kaldırımları yenilemeye başlamış, dolgu alanlarını yeniden düzenlemeye başlamış, tebrikler ve kutlamalar bitmeden hizmet yarışına koyulmuş. Onu gönülden kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz Giresun'u seviyoruz. Giresun'a hizmet etmek istiyoruz. Bunun için sadece bugün değil sadece belediye seçiminden sonra değil çok daha önceden beri Giresun’un her sorununa candan koşuyoruz, sahip çıkıyoruz. Ama bunu yeterince anlatmayı başaramamıştık, şimdi anlıyorum artık gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Giresun, CHP'ye sahip çıkıyor. Şunu bilmenizi isterim, sizin CHP'ye sahip çıkmanız, sizin CHP'yi güçlendirmeniz, bir belediye başkanı seçmenin ötesinde anlam taşır."



Fındık konusu



CHP'ye verilen her oyunun fındığa verilen oy demek olduğunu söyleyen Deniz Baykal, "Eğer CHP'yi güçlendirirseniz fındığın gücü artar. Bakın buraya çok daha önceden gelmiştim ve söylemiştim. O zaman tam anlatmayı başaramadım. Fındık 6.5 lira demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi hiç mecbur da değiliz, ortada bir seçimde yok ama bu vesile ile Giresun'a teşekkür etmek için geldiğimiz bu buluşmamızda sizlere tekrar ifade ediyorum, biz CHP olarak verdiğimiz o sözün arkasında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Baykal, Kerim Aksu'yu Giresunlu'nun çok sevdiğini dile getirerek, "Giresunlu, onun belediye başkanı olmasından çok mutlu. Siz sadece bugün buraya daha önceki belediye seçiminin sevincini ifade etmek için değil, geleceğe yönelik bir iddiayı da sergilemek için, umudunuzu ortaya koymak için meydana çıktınız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Geride bırakılan seçimin bu konuda bir umut yarattığını kaydeden Baykal, şöyle devam etti:



"Herkes bu iş olacak dedi, şimdi oluyor. El birliği ile başaracağız, Türkiye'mize sahip çıkacağız. Türkiye'miz de hakka, hukuka, adalete, fındığa, çiftinin emeğine sahip çıkacağız, esnafa sahip çıkacağız, iş adamımıza, emeklimize, yetim kalmış gencimize sahip çıkacağız, yolsuzluklara karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Türkiye, buna büyük ihtiyaç hissediyor. Türkiye, bu alanlarda sahipsiz gibi hissediliyor. Yaşanan olaylara bir bakınız, dış politikada, ekonomide, hukukta büyük sıkıntılar içine giriliyor, bunu görüyoruz. Bunlara bir son vereceğiz."