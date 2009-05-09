CHP Genel Başkanı Baykal Antalya'da

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da partisine mensup belediye başkanlarıyla bir süre özel olarak görüştü.



CHP Lideri Baykal, Muğla'dan özel uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya milletvekilleri tarafından karşılandı. Karşılamada CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da bulundu.



Deniz Baykal ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu ve CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek de Antalya'ya geldi.



Baykal VIP salonu çıkışında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kullandığı otomobilin ön koltuğuna oturdu. Baykal, otomobilin arka koltuğuna da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen'in oturmasını istedi.



Baykal ve diğer partililer daha sonra Kundu'daki Topkapı Palace Otele gitti. Antalya milletvekilleri ve CHP'li belediye başkanlarıyla otelin Sepetçiler Kasrı olarak adlandırılan villasına geçen Baykal, burada yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Ateş, Mustafa Özyürek ve Algan Hacaloğlu, otelin sahil bölümündeki kafeteryada gazete okuyarak bekledi.

