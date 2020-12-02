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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret 3 bin 100 lira olmalı

02 Aralık 2020 10:28

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba asgari ücretin döviz kuru karşısında büyük değer kaybettiğine dikkat çekerek 2021 yılı için 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

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