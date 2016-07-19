CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Milleti tankın üzerine çağıran ilk kişiyim

Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına katılan Nedim Şener'in CHP'nin darbe girişimi karşısındaki tavrını eleştirerek "CHP neden sokakta yok?" sözlerini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Tankların üzerine çıkın" diyenlerden ilk kişinin kendisi olduğunu ifade etti.

Programda, Nedim Şener, CHP'lilerin de darbeye karşı sokaklara çıkması gerektiğini belirterek "Bu bir bildiri yayınlayarak geçiştirilecek bir konu değil. Kılıçdaroğlu CHP seçmenini sokaklara çıkmaya çağırmalı" dedi.

CHP'nin darbe karşıtı bir tavır izlemediğini söyleyen Nedim Şener'e tepki gösteren Bülent Tezcan, darbe girişiminin ilk saatlerinde televizyonlara darbe karşıtı açıklamalar yaptıklarını söyledi. Tezcan, CHP Başkan Yardımcısı olarak darbeye karşı açıklama yapanlardan ve "Tankların üzerine çıkın" diyenlerden ilk kişinin kendisi olduğunu belirtti.