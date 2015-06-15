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CHP Genel Başkan Yardımcısı Şenatalar, görevinden istifa etti

Burhan Şenatalar: Bunu bir nöbet devri olarak nitelendirmek gerekiyor. PM üyeliğim devam edecek. Parti çalışmalarına desteğim sürecek

15 Haziran 2015 22:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhan Şenatalar, görevinden istifa etti. 

İstifa kararını değerlendiren Şenatalar, “Bunu bir nöbet devri olarak nitelendirmek gerekiyor. PM üyeliğim devam edecek. Parti çalışmalarına desteğim sürecek” dedi.

Seçim sonrası ilk kez toplanan CHP Parti Meclisi’nde koalisyon senaryoları ele alınmıştı.

PM toplantısı öncesinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenin yüzde 60’ının kararına dikkat çekerek, dışarıdan HDP destekli CHP-MHP koalisyonunun kurulması için temaslarda bulunacaklarının sinyalini vermişti.

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