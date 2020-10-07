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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Muğla satışa çıkarıldı!

07 Ekim 2020 16:37

Bodrum’un Ortakent'te denize sıfır 1 milyon 100 bin metrekarelik alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılaşmaya açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, arazinin yapılaşmaya açılmasına ilişkin “Hazinede para kalmadı, 3-5 müteahhit zengin yaptılar, açığı kapatmak için Tayyip Bey Muğla’yı satmaya çalışıyor” dedi.

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