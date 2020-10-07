CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Muğla satışa çıkarıldı!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 1 milyon 100 bin metrekarelik kentsel yeşil alanın 2010 yılında TOKİ’ye devredileceği konuşulurken vatandaşların ve Bodrum Belediyesi’nin tepkisiyle devir işlemi gündemden düştü. Ancak 2 ay önce bölge Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile alan yapılaşmaya açıldı. Alanda konut ve ticaret yerleri yapılabileceği belirtildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile de 8’i Bodrum’da olmak üzere Muğla’da 32 adet jeotermal saha için ihaleye çıkıldı. Bodrum Belediyesi ve Muğlalılar hem 1 milyon 100 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasına hem de jeotermal ihalesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı yerinde görmeye gitti. Alanda incelemede bulunduktan sonra basın toplantısı düzenleyen Öztunç ve Aras, Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açıldığını duyurdu.

Öztunç hazineye ait olan arazinin özelleştirilmek üzere imara açıldığına dikkat çekerek, alanın tamamının 3’üncü derece sit alanı ve mera olduğunu söyledi. Öztunç, AKP’nin gözünü sahillere diktiğine vurgu yaparak, “Arazi milletin anasına küfreden Mehmet Cengiz’e mi satılacak, yoksa Katarlılara mı? Konuşulan, paravan firmalar aracılığıyla satın alınacak. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine İstanbul Kısıklı’daki gibi villalar yaptıracak” dedi.

"Açığı kapatmak için Muğla'yı satıyor"

Öztunç, Muğla’da ihaleye çıkılan jeotermaller ile ilgili de şunları söyledi: “Jeotermale karşı değiliz ama Türkiye’de yanlış uygulanıyor. 250 lira dosya bedeli, 1539 lira da teminat bedelini yatıracaksın, gireceksin ihaleye Bodrum’un en güzel yerlerine jeotermal yapacaksın. Hazinede para kalmadı, 3-5 müteahhit zengin yaptılar, açığı kapatmak için Tayyip Bey Muğla’yı satmaya çalışıyor.”

"Trafik, altyapı, çevre problemlerinin yaşanacak"

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Ankara’da birilerinin önüne haritayı alarak kafasına göre karar verdiğini belirtti. Aras, “Bodrum’da zaten şu anda imara açık, özel mülkiyete konu alanlar devasa boyutta. Biz zaten yapılaşma baskısıylayız. Bari kamu mallarını bırakalım” dedi. Aras, Bodrum’daki doğal alanların korunması gerektiğini kaydederek, alanın imara açılmasıyla trafik, altyapı, çevre problemlerinin yaşanacağına dikkat çekti.

Aras, Bodrumluların alanın imara açılmasını istemediğini belirterek, şöyle dedi: “İktidar tarafından bazı alanlar belli bir isim altında park yapılıyor. Biz de buranın yeşil alan olarak Bodrum halkına kazandırılması istiyoruz,” Aras, alanda Kabakum Plajı olduğunu hatırlatarak, “Burası özel mülkiyete konu edilemeyecek bir yer” dedi.

Yatağan'ı örnek gösterdi

Aras, ilçeye yapılacak 8 jeotermal ile ilgili de “Yatağan’da termik santral yüzünden zeytinlikler katlediliyor. Köylüler yerinden çıkarılıyor. Bodrum’da da böyle olaylar olmasın. Kamusal arazileri onlara teslim etmeyelim” diye konuştu. (ANKA)