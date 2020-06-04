CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a: ABD’ye basın özgürlüğü eleştirisi yapacak bir pozisyonda değil!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ABD’de yaşanan George Floyd protestoları esnasında TRT World ekibine yönelik saldırı sonrasında, basın özgürlüğü konusunda yaptığı eleştirilerin samimi olmadığını belirterek, “Fahrettin Altun, Türkiye’de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran politikaların merkezindeyken ABD’ye basın özgürlüğü yapacak bir pozisyonda değil” dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Açıkel, şunları dile getirdi:

“Fahrettin Altun, Türkiye’de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran politikaların merkezindeyken basın özgürlüğü eleştirisi yapacak bir pozisyonda değil. ABD’de TRT ekibine yapılan haksız müdahaleyi de samimiyetten uzak bu açıklamaları da kabul etmek mümkün değil. Her 5 yurttaşımızdan 3’ünün ülkemizde basın özgürlüğünün olmadığını düşündüğü ve Türkiye’nin haberlere güvenmeme açısından dünyada 2. sırada bulunduğu bir durum ortadayken Saray rejiminin bu gerçekleri görmezden gelmesi, milletimizin aklıyla dalga geçmektir.

İstanbul’da kendi eviyle ilgili kamu yararı ilkesini gözeterek yapılan haberlere yayın yasağı kararı aldıran ve bu yasaklar üzerinden darbe dönemlerinde olduğu gibi gazeteleri tekzip ve düzeltme kararlarıyla adeta boğan, haberi yapan gazetecileri hedef gösteren bir zihniyetin, basın özgürlüğü ve demokrasi ilişkisi üzerinden değerlendirmeleri sadece söylemde kalmaktadır.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla, uzun süreli ilan yasakları uygulayarak gazeteleri adeta cezalandıran, RTÜK’ü bağımsız medya üzerinde siyasi bir sopa olarak kullanan, Türkiye’yi tutuklu gazeteciler ülkesine dönüştüren Saray rejimi, basın özgürlüğü konusunda eleştiri yapacak bir durumda değildir.”