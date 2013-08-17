Loğoğlu: Kılıçdaroğlu Irak ziyaretini iptal etmeyecek



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Dışişleri Bakanlığının Irak ziyaretiyle ilgili olarak ciddi güvenlik riskine dikkat çektiğini belirterek, "Daha önce de Irak ziyaretine güvenlik riski nedeniyle karşı çıkışlardan haberdar olan Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ciddigüvenlik riski uyarılarına rağmen geziyi iptal etmeyecek ve Irak'a gidecek" ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 20-24 Ağustos tarihlerinde Bağdat, Kerkük ve Necef dahil olmak üzere Irak'a yapacağı ziyaret konusunda Dışişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığına bir yazı gönderdi. Bakanlığın yazısında, Irak'ta çok sayıda bombanın patladığı ve patlamalar sonucunda da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin güvenliği konusunda ciddi risk bulunduğunu, Kılıçdaroğlu'nun Irak ziyaretinde güvenliğin Irak'a ait olduğunu bildirerek, "Büyükelçiliğimizin belli bir kapasitesinin bulunduğunun, kalabalık bir heyet için tahsis edebileceği imkanlara sahip olmadığının tekrar hatırlatılmasında yarar görülmüştür" ifadesini kullandı.

Bakanlığın yazısı üzerine CHP yönetimi değerlendirme yaparak, can güvenliği riski konusundaki uyarıları nedeniyle ziyareti izlemek isteyen 54 gazeteci sayısını asgariye indirdi.

Açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu'nun da görüşlerine yer verildi. Loğoğlu, "Dışişleri Bakanlığımız, daha önce sözlü, bugün de yazılı olarak, Irak'taki büyük elçiliğimizin kısıtlı olanakları olduğunu belirtti ve ciddi güvenlik riskine dikkat çekti. Daha önce de Irak ziyaretine güvenlik riski nedeniyle karşı çıkışlardan haberdar olan Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ciddi güvenlik riski uyarılarına rağmen geziyi iptal etmeyecek ve Irak'a gidecek ancak heyette yer alacak konuklarımızı riske etmemek için, başta gazeteciler olmak üzere, bizimle Irak'a gidecek olanların sayısında büyük bir azaltma yapmak durumunda kaldık" ifadelerini kullandı.