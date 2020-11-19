CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca: Salgın döneminde cezaevlerinde çocuk hakkı ihlalleri arttı

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle CHP Genel Merkezinde CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısını "salgın döneminde cezaevlerinde artan çocuk hakkı ihlallerini görünür kılmak amacıyla düzenlediklerini" söyleyen Karaca "salgın süresince birçok duruşma yapılamadığını, infaz kurumlarına ziyaretlerin de kısıtlandığını" vurguladı.

Karaca "Bağımsız izleme ve denetim mekanizmaları çalıştırılmadığı için; ne alanda çalışan çocuk hakları örgütleri ne de bizler; COVİD-19 Salgını gerekçesiyle "kapalı kurumlar"da neler yaşandığını, salgından çocukların nasıl etkilendiğini, hangi ihlallerin meydana geldiğini ne yazık ki öğrenemiyoruz. Kapalı kurumlarda çocukların yaşadığı ihlallerden haberdar olamıyor, sorunların çözümüne katkı sunamıyoruz" dedi.

Karaca tespit ettikleri hak ihlallerini de şöyle sıraladı: