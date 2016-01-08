CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Herkes özgürce cuma namazına gitmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan cuma namazı düzenlemesine ilişkin, "Hiç kimsenin ibadetinin engellenmesi taraftarı değiliz. Herkes özgürce namazını da kılmalı, cuma namazına da gitmeli. Konumu ne olursa olsun cuma namazına gidilmeli" dedi.

Sol Haber Portal’ının haberine göre Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ni ziyaret eden Ağababa, cemevlerinin masraflarının yerel yönetimler tarafından karşılanması amacıyla hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Malatya'da hem Türkiye'nin her yerinde cemevlerinin masraflarını yerel yönetimler, nasıl ki diğer ibadethanelere yapıyorsa, kilisesi, havrası, camisine ne yapıyorsa, cemevlerine aynı şeyi yapmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanı'nı kendini direkt ilgilendiren konularda açıklama yapmazken, cemevleriyle ilgili açıklama yapmasını çok yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Ortadoğu'nun bütün coğrafyasında Müslümanlar birbirlerini kesiyor. Farklı inançlardan oldukları için birbirlerini öldürüyorlar. IŞİD, 10-13 yaşındaki çocukların mezheplerinden dolayı öldürüyor. İnsanlar binaların üzerinden atılıyor. Kimisi Kürt, kimisi Ezidi, kimisi Şii, kimisi farklı bir inançtan, farklı bir mezhepten olduğu için IŞİD bu coğrafyada insanları katlediyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın bununla ilgili açıklamasını duyamıyoruz. Acaba IŞİD ile ilgili bir kırmızı çizgisi var mı, merak ediyoruz."