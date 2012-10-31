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Politika

Gürsel Tekin :Öyleyse herkesin örgüt üyesi olmasını istiyorum

Gürsel Tekin, 29 Ekim’de hastaneye kaldırılan Hüsibe Melek'i ziyareti sonrası 'Milli bayramları kutlamanın bedeli örgüt üyeliğiyse ben herkesin örgüt üyesi olmasını talep ediyorum' dedi

31 Ekim 2012 20:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 29 Ekim'de gaza maruz kalan ve aldığı darbeler nedeniyle kaburgaları kırılan Hasibe Melek Özbay'ı (73) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Gürsel, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiği ziyaret sonrasında "Milli bayramları kutlamanın bedeli örgüt üyeliğiyse ben herkesin örgüt üyesi olmasını talep ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti kuran bir siyasi partinin, bir milli bayramı kutlaması, milli bayramda yurttaşlarla beraber olması, eğer bir İçişleri Bakanının beynine, zihnine girememişse o da İçişleri Bakanı'nın sorunudur. Bugün burada ziyaret ettiğimiz 73 yaşındaki bir cumhuriyet kadınına yapılan bu darplar işte bu mantık, bu kafadaki bakandan kaynaklanıyor. Eğer bu kafada içişleri bakanları olursa elbette bu teyzelerimiz de bu darpları alır. Yürüyüşe katılanları iktidar, ‘Örgüt üyesi’ olarak nitelendiriyor. Bu ülkede milli bayramları kutlamanın bedeli örgüt üyeliğiyse ben herkesin örgüt üyesi olmasını talep ediyorum."

 

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