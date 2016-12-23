CHP Genel Başkan Yardımcısı: Artık Esed tekrar Esadlaşıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Türkiye’nin Rusya, İran ve Esad yönetimi ile onun etrafındaki diğer güçlerle Suriye’nin bütünlüğü konusunda bir stratejiyi acilen devreye sokması elzemdir" dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Halep’ten muhaliflerin çıkartılmasıyla birlikte Suriye’de denklemin değiştiğine dikkat çekerek, Esad yönetiminin batıda İdlib dışındaki bütün illerin kontrolünü eline geçirdiğini söyledi. "Esasen Suriye iç savaşını belirleyen Halep’teki mücadelede sonlanmış oldu" diyen Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hükümet Halep’ten yapılan tahliyelerin başarılı olduğunu anlatmaya çalıştı, Halep’te savaşan hükümetin desteklediği muhalifler yenilmişti. Akabinde Rus Büyükelçisi’ne yapılan alçak saldırı Türkiye’nin elini zayıflattı. Türkiye 5-6 yıldır direttiği tezinden vazgeçti. Suriye’ye yönelik önceliğin rejim değişikliği olmadığı vurgulandı ve terörle mücadele olduğuna işaret edildi. Artık Esed tekrar Esadlaşıyor. Moskova’daki toplantı ile bu tescillenmiştir. AKP artık ABD ile hareket ettiğini belli etmişti. Moskova’daki toplantı ile son vermiş oldu."

Yılmaz şunları kaydetti:

"Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini esas alan ve sadece mücadelenin terörizme karşı olduğu bir anlayışı esas alınması halinde Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından umut ışığı doğurabileceğini düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye politikasında PYD korumacılığı, PYD’yi IŞİD’e karşı savaştırıp meşrulaştırma ve onu devletleştirecek yapılanmaya sürüklemek dışında bir stratejisinin olmadığını görmüş olduk. Türkiye’nin Rusya, İran ve Esad yönetimi ile onun etrafındaki diğer güçlerle Suriye’nin bütünlüğü konusunda bir stratejiyi acilen devreye sokması elzemdir."