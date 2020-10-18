CHP Genel Başkan Yardımcısı: Anayasa Mahkemesi kararı tabii ki uygulanacak, biz kabile devleti miyiz?

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararına karşın yeniden yargılama talebini reddetmesine tepki gösterdi.

Erkek, "Anayasa Mahkemesi kararı tabii ki uygulanacak, biz kabile devleti miyiz?" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu' kararına tepki: AYM kararına uymamak kaosa zemin hazırlar