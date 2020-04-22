CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında çalışan 2 işçi Koronavirüs'e yakalandı buna rağmen sarayın yapımına devam ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatında çalışan 2 işçinin Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bitlis Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatının yeni tip Koronavirüs salgınına rağmen devam edildiğini belirterek, "4 bin odalı kaçak saray var yetmedi, Ahlat'ta bir saray yapılıyor. Bu sarayda bizim tespitlerimize göre 2 işçimizin Koronavirüs testi pozitif çıkmış" dedi.

"Üsküdar'da konut yetmedi. Huber Köşkü yetmedi, Marmaris'teki yazlık saray yetmedi, uçak yetmedi Ahlat'ta da bir saray yapılıyor" diyen Ağbaba, "Salgına rağmen sarayın yapımına devam ediliyor. Ahlat'ta işçilerin can güvenliği riske atılarak devam ediyor. Bu acele nedir?" ifadelerini kullandı.