-CHP GENÇLİK KOLLARINDAN "AKP OLİMPİYATLARI" ANKARA (A.A) - 02.01.2011 - CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, ''AKP Olimpiyatları'' adı altında eylem yaparak hükümeti protesto etti. CHP'li gençler ellerinde parti bayraklarıyla Sakarya Meydanı'nda toplandı. Ankara İl Gençlik Kolları Eğitim Komisyon Başkanı Tevfik Duygun, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, yaz ve kış olimpiyatları gibi kendilerinin de ''AKP Olimpiyatları'' düzenleyerek, ''Hükümete ve bozuk düzenine dur'' diyeceklerini söyledi. Bu kapsamda ilk olarak ''gömlek değiştirme'' yarışması yapacaklarını belirten Duygun, ''Milli Görüş gömleği ile siyasete başlayıp sonradan söylemleri değişen, 2003 yılında ABD için tezkere çıkartmaya çalışıp Irak'ta Müslümanlar katledilirken sessiz kalan, bir taraftan 'one minute' derken tarımda bizi İsrail'e muhtaç edip özelleştirmelerde İsrailli şirketlere ülke değerlerini yok pahasına satan ve füze kalkanı anlaşması ile ülkemizi İsrail'e kalkan yapan AKP'yi en iyi bu yarışma tanımlayacak'' iddiasını dile getirdi. Ardından CHP'li gençler, 3 kişiden oluşan 3 grup halinde, üzerinde ''Milli Görüş'', ''İsrail yandaşı'' ve ''Amerikancı'' yazan gömlekleri en kısa sürede giyip çıkarmak için yarıştı. CHP'liler daha sonra, ''Kağıttan gemicik yapma'' yarışması düzenledi. CHP'li gençler, bu kez belirlenen süre içinde en fazla kağıttan gemi yapmak için yarıştı. Tevfik Duygun, bu yarışmayı ''Vatandaşın cebinde sokağa çıkacak yol parası yokken han, hamam sahibi olan, oğlunun aldığı gemiye ''gemicik'' diyen ve her birinin oğlu ticaret dehası AKP'li yöneticilere armağan ettiklerini'' söyledi. -SINAVDAN SORU KAÇIRMA YARIŞMASI- CHP'li gençler, daha sonra, ''Sınavdan soru kaçırma'' yarışması yaptı. Duygun, ''Bu yarışmada, KPSS sorularının çalındığı belli olmasına rağmen sadece eğitim bilimlerine ait sorular çalınmış gibi davranıp, ikinci sınavdan sonra genel kültür ve genel yetenek bölümlerinin katsayısını artırarak, sınav sorularını çalan yandaşlarının ikinci sınavdaki başarısızlığını örtüp atanmalarının yolunu açan, binlerce memur adayının hakkının göz göre göre yendiği skandala değineceklerini'' ifade etti. Daha sonra, ''Engelden oy atma yarışması'' düzenleyen gençler, buruşturdukları kağıtları bir engelin arkasındaki sandığa sokmaya çalıştı. Duygun, ''Bu yarışmayla Türkiye'de bulunmayan milletvekilinin yerine Mecliste oy kullanılmasını eleştirdiklerini'' aktardı. ''En hızlı ağız bağlama'' yarışması da yapan CHP'liler, üzerinde ''Emekli, işçi, gazeteci, öğrenci, işsiz'' yazılı şapkalar takan kişilerin ağzını en kısa zamanda kapatmak için yarıştı. CHP'li gençler, son olarak ''Çuval doldurma'' yarışması yaptı. Gençler, üzerinde ''vatandaş'' yazılı şapka giyen bir kişinin kıyafetine yapıştırılmış sembolik paraları bir torbaya doldurmak için yarıştı. Yarışmaların ardından CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Akay, birinci gelene sözde ''AKP genel başkanlık mazbatası'' verdi. Gruptakiler bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.