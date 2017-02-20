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Yaşam

CHP Gençlik Kolları üyesi "Erdoğan'a hakaret"ten tutuklandı

Gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı, savcının itirazı üzerine tutuklandı

20 Şubat 2017 20:28

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan daha sonra denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakılan CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verilerek Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Savcı, CHP'li Samet Burak Sarı hakkında verilen denetimli serbestlik kararına itiraz ederek 'tutuklu yargılanması' talebinde bulunmuştu.

Tutuklama kararıyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Gençlik Örgütü Başkanı Kenan Otlu, “Gençleri sindirerek bu ülkede tek adamlık sistemi kurmak isteyenler, bizlere gözdağı vermeye çalışıyor. Bu gençler savaş meydanlarında Cumhuriyeti kuranların çocuklarıdır. Korku ve tehdit ile bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Sokak sokak HAYIR örgütleyeceğiz. 21. yüzyılda gençlerin düşünce suçlusu olarak hapse atıldığı günler bir utanç vesikası olarak tarihe geçecek ve sizler kaybedeceksiniz” dedi.

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