CHP, gençlerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata tarafından hazırlanan Gençlik Raporu’nda, AKP iktidarının kendi zihniyetine uygun, otoriter ve muhafazakar bir gençlik tasarladığı vurgulanarak, Gençlik Evleri ve Genç-Kur (Gençlik Politikaları Eşgüdüm Kurumu) kurularak gençlerin politikaya daha fazla ilgi duymasının sağlanacağı belirtildi.

Başbakan Erdoğan’ın gençleri, “Ya dindar olacaksınız ya da tinerci” diye kutuplara ayırdığı, gençlere, öçlerinin takipçisi ve kindar olmalarının öğütlendiği ifade edilen raporda, CHP’nin gençlik üzerindeki önerilerinden bazıları şöyle:

- Mevzuatta yapılacak değişikliklerle, eline bir kez dahi silah almamış öğrencilerin terörist sayılmasının önüne geçilecek. Tutukluluk şartları sıkılaştırılacak, süreleri kısaltılacak. Örgütlü suçun tanımı yeniden yapılacak, örgüt üyesi sayılmanın şartları açık ve net olarak belirlenecek.

- Tutuklu öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve sınavlara katılabilmeleri sağlanacak. 12 Eylül kalıntısı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası insan hakları hukuku ışığında baştan yazılacak.

YÖK kaldırılacak

- Gençlere karşı haksız ve orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetleri hakkında soruşturmalar ivedilikle açılacak. Üniversitelerde baskıcılığın simgesi haline gelen YÖK kaldırılacak. YÖK’ün öğrenci disiplin yönetmeliği lağvedilecek ve üniversite yönetimlerinin öğrencilere keyfi cezalar vermesinin önüne geçilecek.

- Tüm kesimlerden gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler düzenleyebilmeleri için, yönetimi gençlere verilecek Gençlik Evleri kuracak. ‘Hareketli Gençlik’ politikalarına önem verilecek. Gençlerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarının ve yeni kültürler keşfetmelerinin önü açılacak.

- Gençlik alanında çalışan devlet kurumlarının ve STK’ların faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak için katılımcı bir yönetim anlayışına sahip GENÇ-KUR kurulacak.