CHP Gaziantep yönetimi görevden alındı

Bugün toplanan CHP Parti Meclisi, Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve yönetim kurulunu görevden aldı. Karar il başkanlığına tebliğ edildi.

Görevden alma gerekçesinin ‘ittifakı olgunlaştıramamak’ olduğu belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan haber göre, CHP ve İyi Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde Gaziantep Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi adaylığı İyi Parti’ye verilmişti. Bu kararın ardından CHP İl Başkanı Sucu’nun parti üyelerine, “Tüm ilçelerde biz aday çıkaracağız” şeklinde SMS atması ise kriz yarattı. Görevden alınan il yönetiminin ‘ittifakı olgunlaştıramamak’ ve ‘İYİ Parti’den ilçelere aday olmayı düşünen isimlerin vazgeçmesine neden olmak’la suçlandıkları belirtildi.