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CHP: FETÖ'cü arıyorsan havuz medyasına bakacaksın!

"FETÖ'yü kim, hangi yazar, hangi başyazar övmüş, hangi gazete 'AKP FETÖ'yü kurtardı' diye manşet atmış bakacaksın"

03 Kasım 2016 21:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Kimi 75, kimi 80 yaşında yazarları cezaevine atıldı. Eğer basında FETÖ'cü arıyorsan havuz medyasına, kendi yandaşlarına bakacaksın. Açacaksın gazeteleri arşivine bakacaksın FETÖ'yü kim, hangi yazar, hangi başyazar övmüş Hangi gazete ‘AKP FETÖ'yü kurtardı’ diye manşet atmış bakacaksın. Cumhuriyet’in toprağında FETÖ'cü, PKK'lı yetişmez. Bunları arıyorsan her gün seni manşet yapan her gün yalan haberlerle ünlü gazetelere, köşe yazarlarına bakmak yeterli” dedi.

Akit'in 30 Kasım 2013'teki manşetiMalatya’da basın toplantısı yapan Ağbaba, FETÖ'cüleri bulmak için metal olimpiyat paralarını gösterenlere, düne kadar ona  övgü dizenlere bakmak gerektiğini, sayıları 2 veya 3’e düşen muhalif medyayı susturarak tek adam diktatörlüğünün ilan edrilmek istendiğini öne sürdü. CHP’li Ağbaba şöyle devam etti:

“Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet' diyorlardı. Esas hedefleri tek adam. 93 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş insanlar kul olmaktan kurtulmuş yurttaş olmuş bunlar tekrar birine kul olmak için koca-koca adamlar uğraşıyor.”

"Aklımızla alay ediyorlar"

Veli Ağbaba, Malatya gibi birçok ilde sendikalarda aktif olan, mücadelede emek veren insanların işlerinden ihraç edildiklerini, Emniyet müdürü, savcı, polis, Milli Eğitim müdürü veya doktoru bugünkü siyasetçilerin getirdiğini kaydederek şöyme dedi:

“Aklımızla alay ediyorlar. Her yerde FETÖ'cü var; sadece siyasette yok akıl alır gibi değil. Buradan, ‘hodri meydan' diyorum. Madem işadamında ‘abi’, ‘abla’ var, kadın örgütlerinde, polis, askerinde var bunları getiren siyaset kurumunda da var. Malatya'daki siyasetteki ağabey, abla kim onun hesabını verin. Diyorum ki bazı FETÖ'ye finansal destek vermiş iş adamlarına; Hodri meydan. Biz afiş asmakta, buna para bulmakta zorlanırken, billboard kiralayamazken, AKP bütün billboardları, bütün binaları afişle donattı. Bunu kaynağı nereden çık açıkla. Bunun peşini bırakmayacağız.  Önce siyasetle hesaplaşalım; siyasette kim var Milletvekillerinin ağabeyi, ablası kim CHP milletvekilleri için için hodri meydan diyoruz. ”

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