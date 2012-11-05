CHP Erdoğan'a Özal'ın zehirlenmesini sordu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmesi iddialarında Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “19 Yıldır Özal ailesinin iddialarını incelemeyen ve ölüm olayının tam olarak aydınlatılmasını sağlamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte midir?” dedi. Ağbaba, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Adlî Tıp uzmanları tarafından Turgut Özal’ın naşından alınan örnekler üzerindeki toksikolojik inceleme sırasında fazla miktarda zehir bulgusu tespit edildiği iddialarına dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, şu soruları yönlendirdi:

- Adlî Tıp uzmanları tarafından Turgut Özal’ın naşından alınan örnekler üzerindeki toksikolojik inceleme sırasında fazla miktarda zehir bulgusu tespit edildiği iddia edilmektedir. 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili tarafınıza ulaştırılan herhangi bir belge ve bilgi mevcut mudur? Mevcut ise içeriği nedir?



Başbakanlık özel bir inceleme ekibi kuracak mı?

-Turgut Özal’ın zehirlenmesi iddiaları kesin olarak ispatlanırsa, zehirlenme olayının açığa çıkarılması ve faillerin bulunabilmesi amacıyla Başbakanlık tarafından özel bir inceleme ekibi kurulması düşünülmekte midir?

- Turgut Özal’ın ailesi, 1993 tarihinden beri şüphelerini dile getiren çeşitli örnekler vererek, Özal’ın öldürüldüğünü iddia etmektedir. Ancak , aradan 19 yıl geçtikten sonra zehirlenme iddiaları dikkate alınarak incelenmiştir. Bu süre içerisinde görevini yapmayan, Özal ailesinin iddialarını incelemeyen ve ölüm olayının tam olarak aydınlatılmasını sağlamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte midir?



Ailesine yazdığı 5 mektup kayıp

-Özal Ailesi tarafından sıklıkla dile getirilen kan ve tahlil örneklerinin kaybolması, 2000 yılında teslim edilmek üzere ailesine yazdığı 5 mektubun bulunamaması gibi iddialar bugüne kadar araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise sonuçlar nelerdir?