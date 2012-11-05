T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP Erdoğan'a Özal'ın zehirlenmesini sordu

CHP’li Ağbaba’dan Erdoğan’a: 19 Yıldır Özal ailesinin iddialarını incelemeyen ve ölüm olayının tam olarak aydınlatılmasını sağlamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılacak mı?

05 Kasım 2012 15:16

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın zehirlenmesi iddialarında  Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “19 Yıldır Özal ailesinin iddialarını incelemeyen  ve ölüm olayının tam olarak aydınlatılmasını sağlamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte midir?” dedi. Ağbaba,  TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Adlî Tıp uzmanları tarafından Turgut Özal’ın naşından alınan örnekler üzerindeki toksikolojik inceleme sırasında fazla miktarda zehir bulgusu tespit edildiği iddialarına  dikkat çekti.

Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan’a, şu soruları yönlendirdi:

- Adlî Tıp uzmanları tarafından Turgut Özal’ın naşından alınan örnekler üzerindeki toksikolojik inceleme sırasında fazla miktarda zehir bulgusu tespit edildiği iddia edilmektedir. 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü ile ilgili tarafınıza ulaştırılan herhangi bir belge ve bilgi mevcut mudur? Mevcut ise içeriği nedir?


Başbakanlık özel bir inceleme  ekibi kuracak mı? 

 

-Turgut Özal’ın zehirlenmesi iddiaları kesin olarak ispatlanırsa, zehirlenme olayının açığa çıkarılması ve faillerin bulunabilmesi amacıyla Başbakanlık tarafından özel bir inceleme ekibi kurulması düşünülmekte midir?

- Turgut Özal’ın ailesi, 1993 tarihinden beri şüphelerini dile getiren çeşitli örnekler vererek, Özal’ın öldürüldüğünü iddia etmektedir. Ancak , aradan 19 yıl geçtikten sonra zehirlenme iddiaları dikkate alınarak incelenmiştir. Bu süre içerisinde görevini yapmayan, Özal ailesinin iddialarını incelemeyen  ve ölüm olayının tam olarak aydınlatılmasını sağlamayan yetkililer hakkında bir işlem yapılması düşünülmekte midir?


 Ailesine yazdığı 5 mektup  kayıp

 

-Özal Ailesi tarafından sıklıkla dile getirilen kan ve tahlil örneklerinin kaybolması, 2000 yılında teslim edilmek üzere ailesine yazdığı 5 mektubun bulunamaması gibi iddialar bugüne kadar araştırılmış mıdır? Araştırılmış ise sonuçlar nelerdir?

ETİKETLER

Turgut ÖzalCHPVeli Ağbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24