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CHP: Erdoğan 'başkan' olacak, Öcalan da bölgesel yönetimin başına geçecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, '10 maddelik mutabakat metniyle çözüm olmayacağını' söyledi

09 Mart 2015 18:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı, eski Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik, çözüm sürecinde gelinen noktaya ilişkin olarak, "Abdullah Öcalan’ı sürekli ön plana çıkarma çabasının planlı olmaması mümkün değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkan olacak, başka biri, yani Öcalan da bölgesel yönetimin başına gelecek” diye konuştu. “10 maddelik mutabakat metniyle çözüm olmayacağını” söyleyen Özçelik, "Kandil ile İmralı arasında görüş ayrılığı yok. Nihai hedefleri 4 parçalı Kürdistan’ın kurulması" iddiasında bulundu.

AKP iktidarları döneminde, 2007’de Irak Özel Temsilcisi, 2009-2011 tarihleri arasında Türkiye’nin Irak Büyükelçiliği görevlerini yürüttükten sonra 2011 Kasım’da Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na getirilen Murat Özçelik, bu görevinden tartışmalı biçimde ayrılmıştı. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı. Çözüm sürecinde gelinen noktayı, Irak’ta, Suriye’de yaşananları, IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleyi değerlendirdi.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek’in sorularını yanıtlayan (9 Mart 2015) Özçelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Çözüm sürecinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sorunun çözülmesi için öncelikle 4 ilke önemli. Samimi, dürüst olmak, kafanızın arkasında başka bir gün

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