CHP: El Bab’da gereksiz yere evlatlarımızın toprağa düşmesine seyirci kalamayız

Fırat Kalkanı Harekâtı'ndaki son gelişmeler TBMM Genel Kurulu'nda konuşuldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bizim Mehmedimiz Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın fedaisi olamaz” dedi.

Türkiye'nin IŞİD ile mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "Bu vatanın bekası için değil 14, 79 milyon da şehit olabilir ama gereksiz yere evlatlarımızın toprağa düşmesine de seyirci kalamayız" dedi.

AKP adına kürsüye gelen Naci Bostancı, Altay'a cevap olarak “Türkiye hiçbir devletin fedaisi değildir” dedi.

PKK ile mücadele

Hürriyet'te yer alan habere göre Altay, hükümetin PKK ile mücadelesinde yanlışlar yaptığını ifade ederek, "Bu hükümetin iş tutuş tarzında sorun var. 2009'da Oslo ile başlayan, 2012'de Dolmabahçe, Habur, Kandil, İmralı ile netleşen metodun doğru olmadığını söyledik. 'PKK terör örgütüyle devlet keskin ve etkin mücadele içinde olmalıdır, lakin bu memleketin Kürt sorunu vardır' demiş, kalıcı çözümler önermiştik" ifadesini kullandı. "CHP olarak sorunun çözümü için toplumsal mutabakat komisyonu, gerçekleri araştırma komisyonu ve akil heyet kuralım teklifinde bulunduk" diyen Altay, "Bunlar yapılsaydı, hükümet eminim ki PKK ile mücadele konusunda şu an içinde bulunduğu zaaf içinde bulunmazdı. Kurtuluş Savaşı'nda ölen bu kadar insanımız yok" dedi.

“Neden sadece Mehmetçik şehit düşüyor?”

IŞİD ile mücadelede Türkiye'nin kara gücünün kullanılmasını eleştiren Altay, "Bizim Mehmedimiz vatan için şehit olabilir ama bizim Mehmedimiz Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın fedaisi olamaz. El Bab'ı IŞİD'den temizlemek neden sadece Mehmetçik'e düşsün? Neden bunu koalisyon güçleriyle yapamıyoruz?" değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Altay, Türkiye'nin dünya kamuoyunda cihatçıların hamisi gibi görüldüğünü öne sürerek, bu algının yıkılması gerektiğini, bölge ülkeleriyle ilişkilerin barışçıl zeminde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“Hükümet, cihatçılar için önlem almalı”

İdlib'in de Türkiye için yeni bir felaketin kıvılcımı olacağını ifade edenAltay, "Sınıra yığılan cihatçılara yönelik tedbir almalı bu hükümet. İdlib ile ilgili hükümetin acil eylem planı yapması lazım. Türkiye'nin artık Moskova mutabakatına sadık kalarak, Suriye yönetimine yönelik mezhepçi ve saldırgan tutumunu terk etmesi gerekir" diye konuştu.

“Türkiye, hiçbir devletin fedaisi değildir”

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Türkiye'nin hiçbir devletin fedaisi olmadığını belirterek, "Türkiye, büyük devletlerin fedaisi olsaydı içerde bu kadar problem yaşamazdı. Geçmişte fedaiydik huzur içindeydik, şimdi huzur içinde olamamamızın sebebi fedai olmayışımızdır” dedi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Bostancı, bölünmüş bir Irak ve Suriye'nin kimseye bir fayda sağlamayacağını, bu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirtti.

Bostancı, "Ortadoğu coğrafyasında kim Kürtçülük, Arapçılık, Sünnicilik, Alevicilik yapıyorsa sadece ve sadece yağma ve talan heveslisi küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eder” ifadesini kullandı.