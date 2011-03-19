CHP, ‘Eğitim ve Gençlik Paketi'ni de hazırladı

T24 - “Aile sigortası”, “sivil toplum” ve “bedelli” projeleri kamuoyunda yankı uyandıran CHP, eğitim ve gençlik paketine de son şeklini veriyor. Üniversiteye geçişte okul başarısı dikkate alınacak. 18 yaşını bitirinceye kadar tüm çocuklar zorunlu eğitim kapsamında olacak. Öğrenimini sürdüremeyen tarlada çalışan gençlerin sosyal güvence sistemine dahil edilmesi için sertifikalı sistem getirilecek. Öğrencilerin protesto özgürlüğü olacak.



CHP’nin ‘Eğitim ve Gençlik Paketi’, üniversite sınavlarını kaldırmaktan her öğrenciye bursa kadar önemli vaatler içeriyor.



YÖK ve harçlara son

CHP’nin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen eğitim ve gençlik paketinin taslağına Cumhuriyet gazetesine ulaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun son şeklini vereceği pakete göre, YÖK ve harçlar kaldırılacak, üniversite sınavına son verilecek, üniversiteye geçişte okul başarısı dikkate alınacak. İsteyen öğrenciye burs verilecek, burs miktarı asgari ücret düzeyine çıkarılacak. Öğrencilerin eylem ve protesto özgürlüğü olacak.

CHP, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları gençlik ve eğitim politikasını belirledi. Buna göre, YÖK ve harçlar kaldırılacak, üniversite sınavına son verilecek, üniversiteye geçişte okul başarısı dikkate alınacak. İsteyen öğrenciye burs verilecek, burs miktarı asgari ücret düzeyine çıkarılacak. Öğrencilerin eylem ve protesto özgürlüğü olacak. Öğrenimini sürdüremeyeni tarlada çalışan gençlerin sosyal güvence sistemine dahil edilmesi için sertifikalı sistem getirilecek.

CHP’nin önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen eğitim ve gençlik paketinin taslağına Cumhuriyet ulaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son şeklini verece ği paket, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Gençlerin “teşvik, destek ve rehberlik hizmetleri” ile üretime katılmalarının sağlanacağına dikkat çekilen pakette, yerel ve genel yönetimlerde gençliğin katılımı ve temsili için gerekli tüm yasal düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi. Pakette, şu vaatlerde bulunuldu:

• YÖK ve harçlar kaldırılacak. TOKİ aracılığı ile 2 yılda yurt ve barınma sorunu çözülecek, öğrencilerin yönetime katılımları sağlanacak, talep eden her öğrenciye burs verilecek, öğrenciler eylem ve protestolarını özgürce gerçekleştirecek, vakıf üniversitelerinin bursluluk kontenjanları arttırılacaktır.

• Herkesin yararlanacağı çağdaş gençlik kampları düzenlenecektir. Ulusal gençlik konseyi kurulacaktır.

• Zorunlu eğitim yeniden ele alınarak çocuk hakları sözleşmesinde taraf olduğumuz şekliyle 18 yaşını tamamlayana kadar her çocuk zorunlu eğitime alınacak. Böylelikle her çocuk ve gencimizin bakımı, sağlığı, koruması, eğitimi ve meslek kazanması devletin sorumluluğunda olacaktır.

• Çıraklık eğitimi çeşitlendirilerek, tüm gençlerin erişebileceği ve bu yolla meslek sahibi olacakları bir yapı kurulacaktır. Kırsal kesimde yer alan 14-18 yaş grubu gençlerimiz için tarım-hayvancılık ve ormancılık çıraklık kapsamına alınacaktır. Böylelikle köylerde yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz sertifikalı çiftçi olarak, sosyal güvenlik sistemine dahil olacaktır.

• Eğitime bütçeden her yıl en az yüzde 7-8 kaynak aktarılacak.

• 3 yılda derslik başına öğrenci sayısı 24 seviyesine indirilecektir. Derslik sorunu eğitim sistemimizin gündeminden çıkarılacaktır. Okulların donatımı geleceğin okulu anlayışı ile gerekli teknolojik desteklerle sağlanacaktır.

• Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimin hiçbir kademesinde doğrudan ya da dolaylı bir biçimde hiçbir şekilde eğitime katkı adı altında ailelerden kaynak, para alınmayacaktır.

• YGS ve LYS sistemi kaldırılacak. Ölçme değerlendirme sistemi eğitimin tüm kademlerinde tüm boyutlarıyla etkin hale getirilecektir. Böylelikle sınava endeksli sistem yerini okul başarısına bırakacaktır.

• Her tür ve kademedeki öğrenci bursları eğitim tür ve kademelerine göre asgari ücretin oranları şekline getirilerek yasal, mali sisteme bağlanacak.

• Özel dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüştürülmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ekonomik nedenlerle okuyamayan, okula gitmeyen çocuk kalmayacaktır.

• Özel eğitim devletin öncelikli görev alanlarından biri olacaktır. Özel eğitimde taşeronlaşma gündemden kalkacaktır.

• Mesleki eğitim oranı yüzde 30’dan yüzde 65 seviyelerine çıkarılacak.

• Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı 2. yılın sonunda yüzde 50, takip eden 2. yılda ise yüzde 100’e ulaştırılacaktır.

• Anadolu öğretmen liseleri ile eğitim fakültelerinin bağıntısı sağlanarak, öğretmenlik mesleği tesadüf seçimlere bırakılmayacak. Değişik adlar altında çalışan (sözleşmeli-usta öğretici) arasındaki ayrımcılık giderilecek.



