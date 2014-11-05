'CHP, dört eski bakan ile ilgili komisyondan çekilmeli'

Dört eski bakanla ilgili kurulan Meclis Soruşturma Komsiyonu'nun CHP'li üyesi Ercan Cengiz, kendi içlerinde görüş ayrılığına düştüğü arkadaşlarıyla uzlaşma sağlanamayınca istifa etti. Cengiz T24'e, yaptığı açıklamada "Yöntem konusunda aramızda farklılık var. Ben olaya hukuki, onlar siyasi bakıyor. Bu nedenle istifa ettim" dedi. Soruşturma Komisyonu çalışırken, 17 Aralık soruşturmalarına verilen takipsizlik kararlarını doğru bulmadığını anlatan Cengiz, " Ben o gün, komisyondan çekilmemiz gerektiğini söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu takipsizlik kararları üzerine burada kalmamız doğru değil bana göre" dedi.

Meclis Soruşturma Komislonu'nda Cengiz'in dışında İzmir Millletvekileri Rıza Türmen ve Erdal Aksünger ve Emre Köprülü var.

CHP, cezaevinde dinlemeler yapacak

Soruşturma Komisyonu'nun bugünkü toplantısını terkeden CHP, bundan sonraki süreçte 17 Aralık operasyonunu yürüten bir kısmı cezaevinde olan emniyet müdürlerini ziyaret etmeyi planlıyor.