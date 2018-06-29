CHP Diyarbakır İl Başkanı: Saldırı da olsa törene katılacağız

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklamasına tepki gösterdi. Sayın, \"Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa törene katılacağız. Umarım, o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu\'nun, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması yönünde valiliklere talimat verdiğini açıklaması üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu\'nca alınan karar doğrultusunda, 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını Diyarbakır\'da, CHP İl Başkanı Sayın okudu. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Sayın, şehit haberleri gelmemesinin, en büyük arzuları olduğunu söyledi. \"Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinde milleti bölmek peşindeler. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır\" diyen Başkan Sayın, şunları kaydetti:

\"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın neresindir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış, soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimi yok edip, sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklamalar eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur; ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır.\"

Toplantıda bir gazetecinin, İçişleri Bakanı Soylu\'nun açıklamalarından sonra kaygı duyup, duymadıklarını sorması üzerine CHP İl Başkanı Sayın, \"Süleyman Soylu\'ya ve AK Parti\'nin bütün il başkanlarına seslenmek istiyorum. Umarım, o protokollerin olmayacağı günler yaşarız ce onların oraya gitmeyeceği günleri yaşarız. Ne kadar kaygı olursa olsun, bir saldırı da olsa törene katılacağız; ama umarım o protokollerin olmayacağı bir Türkiye yaşarız\" diye konuştu.

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