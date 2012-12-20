CHP Diyarbakır İl Başkanı istifa etti

İl Başkanı Haşim Özkoyuncu, partideki görevinden istifa etti.

radikal.com.tr.'nin haberine göre, Koyuncu, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla 7 Haziran 2012 tarihinde il başkanlığına atandığını söyledi.

Ancak yaşanan sıkıntılar dolayısıyla o dönem il kongresi yapamayacak durumda olduklarını bildiren Özkoyuncu, bu nedenle çıkmazdan kurtulmak için 3 denetmen milletvekili, genel başkan yardımcıları ve parti meclis üyelerinin CHP eski milletvekili Mesut Değer ile sözleşme yapılması kanaatine vardıklarını kaydetti.

“13 Haziran 2012 tarihinde genel merkezde, genel başkanın bilgisi ve onayı dahilinde sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmeden bir maddeyi belirtmek isterim; 'Benim, genel başkanın adayı olduğumu ve taraflar hiçbir şekilde aday olmayacaklarını taahhüt etmektedirler. Buna uyulmadığı taktirde MYK tarafından kongre iptal edilecektir.”' diyen Özkoyuncu, bu mutabakatın ardından 30 Haziran 2012 günü yapılan kongrede il başkanı olarak seçildiğini anlattı.

Özkoyuncu, daha sonra il delegelerinin olağanüstü kongre için imza topladığını ve 21 Kasım 2012 günü de MYK'dan “olağanüstü kongre” kararı alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ben sayın genel başkanın adayıyım, talimatıyla aday oldum ve onun isteğiyle il başkanı seçildim. O dönem genel başkanım bana 'İl başkanı ol arkanda ben varım, merak etme. Bu süreci seninle beraber götüreceğiz.' dedi. Seçildikten sonra genel başkanıma olağanüstü kongre yapılacağı söylentilerini ilettim. Bana 'Yok öyle bir şey, git işine bak' dedi. Ben de kendisine böyle bir şey olursa çok üzüleceğimi ve kendimi kullanılmış olarak göreceğimi, bir sıkıntı varsa istifa etmeye hazır olduğumu bildirdim. Bana 'Olmaz öyle bir şey.' dedi. Yapılan bu görüşmeler ve genel başkanımın bana verdiği sözlere karşılık, alınan bu olağanüstü kongre kararı beni istifa etmek durumunda bırakmıştır. Bu ve benzer sorunlardan dolayı Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifa ediyorum.

'Partiyi ele geçirme operasyonudur'

Gazetecilerin sorusu üzerine sadece il başkanlığı görevinden istifa ettiğini, partiden istifa etmediğini bildiren Özkoyuncu, “Bu süreç Diyarbakır'da partiyi ele geçirme operasyonudur. Bu partiyi ele geçirme operasyonu, Diyarbakır'a bir fayda getirmez sadece sıkıntı getirir. Bu sıkıntıyı yarın yeniden yeniden yaşarız. Çünkü benden önce bir yıl içinde 4 kez CHP il başkanı görevden alındı. 5 sefer de il kongresi tarihi iptale edildi” diye konuştu.