CHP dinamikleşecek

CHP baraja indi

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP’nin yenileşme ve dinamikleşme programının detaylarını anlattı. Baykal, "Partinin dinamikleşmesi ihtiyacını bir süredir vurguluyordum. Bu doğrultuda yeni bir örgütsel yapılanmaya gidiyoruz" dedi.Baykal, şunları söyledi: "Mevcut tüzük, günün hızlı akan siyaseti karşısında çalışma temposunu ve verimliliği kısıtlayan bir durum yaşatıyor. Oysa yürütme gücünü belli alanlarda doğrudan görevlendirme yaparak paylaştıracağız. Partiyi daha hızlı, inisiyatif alınabilir bir çalışma düzenine çekeceğiz. Yeni görev alıcılar profesyonel kadrolarını da kurabilecek. CHP, Türkiye’nin vizyonunu öngörüyor ve yönlendiriyor. Bu haliyle de öncü partidir. Programımızda olacak şeyler Türkiye’nin geleceğinde herkesin ’Ah keşke olsa’ diyeceği şeyler. Biliyoruz ki bunları programa alırsak bunların realize olması mümkün. Yürürlükte olan programımızda Türkiye’nin önüne koyduğumuz birçok hedef biz iktidarda olmasak bile yaşama geçti. Yeni hedefler koyacağız. Çok geniş bir uzman kadrosuyla oluşturduğumuz ham çerçeveyi şimdi siyasal bir sorumluluk noktasına çekmeye çalışıyoruz."Tartışmaya açılan CHP’nin yeni Parti Programı’nda kamuoyuna "CHP’nin Kürt açılımı" olarak yansıyan ve Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerin bulunduğu özel bir bölüm bulunacak. 1994 Programı’nda yer alan "Ortak Pazar ve Avrupa Topluluğu" gibi artık gündemde olmayan kavramlar temizlenecek, temel eğitimin 10 yıla yükseltilmesi savunulacak.Sosyal piyasa ekonomisi ve bu kavrama uygun içerik programa yansıtılacak. Küreselleşme, hukuk gibi konularda yeni değerlendirmeler yapılacak. Yurtdışında yaşayan Türklere yönelik olarak ırkçılık, işsizlik ve çifte vatandaşlık bölümleri güncellenecek.