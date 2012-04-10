CHP: Deniz Feneri davasını düşürebilirler!

Deniz Feneri iddianamesinde örgüt suçu ile dolandırıcılık suçlarına yer verilmemesi muhalefetin tepkisini çekti. MHP, "Hükümet davaya müdahale etti" dedi. CHP ise "Savcılar değişince suç da değişti" eleştirisinde bulundu. Hükümetse bu eleştirilerin haksız olduğu görüşünde.

Görevden alınan savcıların iddia ettiğinin aksine, yeni savcıların hazırladığı iddianamede, "Örgüt ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yer almadı. Değişiklik muhalefet cephesinde sert tepkiye neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Almanya'da asrın yolsuzluğuydu, Türkiye'de de asrın aklaması oldu bu" diyerek tepkisini gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise, "Elini çek Deniz Feneri davasından. Elini çek yargıdan. Deniz Feneri'ne dokunmuştur savcılar. Yanmıştır. Bugünkü savcılara da mesaj verilmiştir, 'aman ha o savcılar gibi bakmayın' denilmiştir" dedi.

CHP'li Ali Özgündüz bir adım daha ileriye gitti ve "Sürecin sonunda dava düşebilir" iddiasını ortaya attı.

Özgündüz, "Korkarım ki duruşma aşamasında bu iş hizmet sebebiyle suistimalden de çıkacak. Normal basit bir emniyeti suistimale dönüşecek. Şikayet yokluğundan da dava düşebilir; şimdiden uyarıyorum" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Elitaş, "Herhangi bir yolsuzluk, ahlaksızlık varsa, bunun bedelini kim yaptıysa ödemelidir diyoruz. Ama, sadece AK Parti'yi yıpratmak adına, böyle bir söylem ve propagandaya giriyorlarsa o kişilere de haksızlık yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin iddianame, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dava, iddianameyi kabul etmesi durumunda, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Mahkemenin, iddianameyi kabul etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.