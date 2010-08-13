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Politika

CHP, Deniz Baykal ve Yılmaz Ateş'i 'hayır' kampanyasına almadı

CHP Genel Merkezi’nin, Baykal ve Ateş’in de bulunduğu eski genel başkan ve genel başkan yardımcılarını 'hayır' kampanyası listesine almadığı ortaya çıktı

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - CHP Genel Merkezi’nin, Deniz Baykal ve Yılmaz Ateş’in de bulunduğu eski genel başkan ve genel başkan yardımcılarını 'hayır' kampanyasında görev alacaklar listesine almadığı ortaya çıktı

　

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, parti genel merkezinin 'hayır' kampanyasında görev alacaklar listesi hazırladığı ve eski genel başkan ve genel başkan yardımcılarına görev verilmemesi yönünde teşkilatlara talimat verildiği iddialarını doğruladı.

　

Ateş, "Bunca yıllık parti yöneticiliğimiz var. Maalesef böyle birşey ne gördük ne yaşadık. MYK bir karar alarak, 'hayır' kampanyasında görevlendirilecek ve görev verilmeyecekler listesi hazırlamış." diye konuştu.

　

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, bu durumda hayır çalışması yapmalarının disiplin suçu anlamına geldiğini söyledi. Bunun açık bir siyaset yasağı olduğunu belirten Ateş, "12 Eylül askeri yönetimi bütün partilere siyaset yasağı getirirken, bizim MYK, eski genel başkan dahil parti yönetiminde görev almış insanlar da dahil kendi milletvekillerine siyaset yasağı getiriyor" dedi.

　

Yaşananların siyaset tarihinde örneği olmadığını vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Ateş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunca yıl partiyi yönetmiş, sorumluluk almış insanları soyutlamaya, dışlamaya çalışıyorlar. Böylesi bir uygulamanın siyaset tarihinde örneği bulunamaz." Ateş, "Onlar soyutlamaya çalışsın, biz işimize bakacağız" dedi.

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