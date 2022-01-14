CHP'den yurt sorunu ile ilgili kanun teklifi; "Yurt yapmayan üniversite açılamasın"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, öğrencilerin yurt sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklif, öğrencilerinin tamamının barınma ihtiyacını gidermeyen yeni üniversitelerin eğitim faaliyetlerine başlamasına izin verilmemesini öngörüyor. Teklifle mevcut üniversiteler için de ek yurtlar inşa edilmesi hedefleniyor.

Mahmut Tanal’ın TBMM’ye sunduğu teklifin yasalaşması halinde, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı tüm öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut üniversitelerin imkânlarıyla modern standartlara uygun ek yurtlar inşa edilecek.

Ayrıca yeni bir üniversitenin kurulması halinde ise ilgili üniversitenin öğrencilerinin tamamına dönük barınma hizmeti sunulması amacıyla eş zamanlı olarak modern standartlara uygun yurt inşa edilecek. Öğrencilerinin tamamının barınma ihtiyacını gidermeyen yeni üniversitelerin eğitim faaliyetlerine başlamasına izin verilmeyecek.

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Türkiye’de gençlerin daha üniversiteye başlamadan karşılaştıkları en büyük sorunlarından birinin barınma sorunu olduğu belirtildi. Gerekçede, yaşadıkları şehirlerden eğitimlerine devam edebilmek amacıyla üniversitelerin bulundukları şehirlere taşınmak, yerleşmek durumunda kalan öğrencilerin birçoğunun devlet yurtlarına yerleşemediğine dikkat çekildi.