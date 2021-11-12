CHP’den üniversite öğrencilerine aylık 500 TL kira yardımı yapılması için kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, üniversite öğrencilerine aylık 500 TL kira yardımı yapılması için kanun teklifi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, üniversite öğrencilerine aylık 500 TL kira yardımı yapılması için kanun teklifi verdi. Özcan Purçu, TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, 5102 sayılı Yüksek Öğrenı̇m Öğrencı̇lerı̇ne Burs Kredı̇ Verı̇lmesı̇ne İlı̇şkı̇n Kanun, kredi ve burs imkanlarından yararlanan üniversite öğrencilerine, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki kayıtlı adresleri kayıtlı bulundukları yüksek okula 60 kilometreden uzak olması şartı ile aylık 500 TL kira yardımı yapılmasını öngören bir madde eklenmesini önerdi. Teklifin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

“Barınma hakkı insan hakkıdır”

“Barınma hakkı, herkesin barış içinde ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği güvenli ve korunmalı bir ev edinme hakkı şeklinde tanımlanabilmektedir. Onurlu yaşama hakkının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen barınma hakkı veya bir diğer ifadesi ile elverişli konut hakkı, insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ulusal ve uluslararası belgelerdeki düzenlemelerde de kendine yer bulan barınma hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 57’nci, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25’inci maddesinde ve Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 11’inci maddesinde düzenlenmiştir. ‘Konut Hakkı’ başlıklı Anayasa’nın 57’nci maddesinde yapılan düzenlemede, barınma hakkına, “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ şeklinde yer verilmiştir. Tam olarak barınma hakkının kabul edilen tanımını karşılamamaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir’ şeklinde düzenlenmiştir. 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sonrası olan süreçte, belirlenen hükümler çerçevesinde kabul edilen Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 1966’da kabul edilmiştir. Sözleşmenin 11’inci maddesine göre; bu Sözleşmeye taraf devletler, herkesin yeterli beslenme, giyim ve konut da dâhil olmak üzere, kendisi ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.’

“Üniversite öğrencileri mağdur”

Koronavirüs salgınına bağlı olarak artan ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların geneli için ‘yaşanabilir’ kiralık bir daire bulmak, son günlerde neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Salgın sonrasında birçok kentte, elverişli konut kriterlerine uymayan evlerde dahi kiralara, açıklanan enflasyonun üzerinde fahiş zamlar yapılmıştır. Yüz yüze eğitimin başlaması, üniversitelere dönüş, bu durumun nedenlerindendir. Dolayısıyla ekonomik imkanlarının kısıtlı olduğu bilinen üniversite öğrencileri mağdur olmaktadır.

“Her 100 öğrenciden 10’u KYK yurtlarında”

Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarının yetersiz olması sebebiyle yüksek öğrenim görmekte olan her 100 öğrenciden sadece 10’unun Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında kalabildikleri görülmektedir. Dolayısıyla ihtiyacı olan her öğrenci, devlet yurtlarında barınma imkanına erişememektedir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için KYK tarafından belirlenen 650 TL tutarındaki burs miktarı ise enflasyon ile örtüşmemekte ve öğrencilerin barınma, gıda, sağlık giderleri gibi temel ihtiyaçları için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, devlet yurdu imkanına erişemedikleri için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken üniversite öğrencileri, KYK yurtları dışındaki yurtlara yönelmektedirler. Özel yurtların fiyatlarındaki artışlarla birlikte, birçok üniversite öğrencisi Anayasal barınma haklarından mahrum kalmış vaziyettedir.

“Barınma hakkı ihlal edilmemeli”

5102 sayılı Yüksek Öğrenı̇m Öğrencı̇lerı̇ne Burs Kredı̇ Verı̇lmesı̇ne İlı̇şkı̇n Kanun’a eklenecek madde ile kredi ve burs imkanlarından yararlanan üniversite öğrencilerine, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki kayıtlı adresleri kayıtlı bulundukları yüksek okula 60 kilometreden uzak olması şartı ile aylık 500 TL kira yardımı yapılarak enflasyonun yükseldiği, alım gücünün düştüğü bugünlerde öğrencilerimize destek olunabilmesi ve Anayasal haklarından olan barınma haklarının da ihlale uğratılmaması amaçlanmaktadır.”