CHP'den üç günlük Van kampı

Cumhuriyet Halk Partisi, önümüzdeki hafta sonu Van'da kampa girecek. Kampta seçim konuşulacak.
CHP, 'Milletin Sesi' mitinginin ardından Van'da kampa girmeye hazırlanıyor. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 27-29 Mayıs’ta Van’da kamp düzenlenecek. Üç gün sürecek olan toplantısında ana gündem 2023 seçimleri olacak.
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantının ilk gününde CHP'li belediye başkanları, şehir turu atarak Vanlılarla buluşacak, esnafı ziyaret edecek. Ardından ikinci günde Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasından sonra başkanlar farklı gruplar halinde yapabilecekleri ortak çalışmaları konuşacak.
CHP’li milletvekilleri ve parti meclisi (PM) üyeleri de Van’daki toplantının ardından, 3 Haziran’da saha çalışmalarına başlayacak.