T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den Süleyman Soylu hakkında '10 paralık' dava

28 Mayıs 2021 20:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında TRT'deki programda söyledikleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "10 paralık" dava açtıklarını duyurdu.

Kemal KılıçdaroğluSüleyman Soyluİçişleri Bakanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24