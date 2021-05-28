CHP'den Süleyman Soylu hakkında '10 paralık' dava

Bakan Soylu, TRT'deki konuşmasında ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

CHP, Süleyman Soylu'ya Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle "10 paralık" dava açtı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Celal Çelik, Süleyman Soylu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi ile ilgili ifşaatlar karşısında istifa erdemini göstermesi gerekirken, polemiklerle koltuğunu korumaya çalışan ve alışkın olduğu üzere iftiralara başvuran Süleyman Soylu hakkında 13 Mayıs 2021 tarihli Twitter paylaşımı ve 19 Mayıs 2021 tarihli TRT Haber kanalında yapmış olduğu açıklama nedeniyle 10 paralık dava açtık! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhataba biçtiği değer gereğince... Hiç kimse Genel Başkanımızı suç örgütleri ve mafya liderleri ile yan yana gösteremez! Onların emrinde olduğu ahlaksız iftirasını atamaz. İftira ve hesabını soracağız."

Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyleydi: