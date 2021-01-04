CHP'den Milli Piyango çekilişinde Türkiye Varlık Fonu'na kalan 75 milyon liranın SMA'lı çocuklar için kullanılması için TBMM'ye araştırma önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde Türkiye Varlık Fonu'na kalan 75 milyon liranın SMA'lı çocuklar için kullanılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, 27 Aralık 2020 tarihinde kabul edilen “7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” ile SMA’lı çocukların tedavisi için toplanan yardımların izne tabi tutulduğunu hatırlattı. Tanrıkulu, çocukların mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan yardımlarda kimden izin alınacağının ‘belirsiz’ olduğunu ifade ederek, “Çocuklarının tedavileri için zamanla yarışan aileler, valilikten izin sürecinin uzun sürmesi ile daha da çaresiz duruma düşeceklerini belirtmektedir” diye dikkat çekti.