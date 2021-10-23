CHP’den MHP’ye çağrı: Parlamentoda yeterli sandalye var, niyetliyseniz teklifi yasalaştıralım, asgari ücrette vergiyi sıfırlayalım

CHP, Cumhur İttifakı’nın 2023 seçimine yönelik “asgari ücrette vergi düzenlemesi” hazırlığının ortaya çıkmasının ardından AKP ile “sıfır vergi” ve “kısmi vergi indirimi” seçeneklerinde ayrışan MHP’ye çağrı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “MHP, AK Parti’nin kapısında beklemesin, tek adamın ağzına bakmasın. Parlamentoda yeterli sandalye var. MHP eğer niyetliyse, teklifi yasalaştıralım. Asgari ücrette vergiyi sıfırlayalım” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Açlık sınırının altında asgari ücret alan emekçi yılın 122 günü vergi için çalışıyor. Asgari ücretten vergi kesintisine derhal son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grubu ve partili milletvekilleri “vergisiz asgari ücret” için şu girişimlerde bulundu:

- CHP grubu; 1 Aralık 2018, 23 Aralık 2020 ve 17 Nisan 2021’de “asgari ücretten vergi alınmamasını” öngören yasa tekliflerini TBMM’ye sundu.

- CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 30 Eylül 2021’de TBMM’ye verdiği yasa teklifi ile asgari ücrette vergi uygulamasının sonlandırılmasını önerdi.

- CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 8 Ekim 2021’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Vergi Yasası görüşmelerinde “Asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf bırakılması” önerisini sundu. Önerge, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

- Kılıçdaroğlu, 2018’den bu yana katıldığı sendika etkinlikleri ve partisinin grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda “asgari ücretten vergi alınmaması” konusundaki çağrısını birçok kez yineledi.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, pandemi sürecinde emekçilerin desteklenmesine yönelik 2020 ve 2021’de yaptığı açıklamalarda iktidara, “Asgari ücretten vergi alınmasın” çağrılarını tekrarladı.