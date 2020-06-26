CHP’den Koronavirüs önlemi; milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi

CHP TBMM Grup Yönetimi Covid-19 salgını sürecinde TBMM’de ortaya çıkan vakaları dikkate alarak, Mecls’teki personel yoğunluğunun azaltılması yönünde karar aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bu çerçevede milletvekillerine, “TBMM’deki Covid-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajı iletildi.

Çalışmalarına 30 Haziran'a kadar ara veren Meclis'te en son HDP'li Saruhan Oluç'ta da Koronavirüs tespit edildi.

TIKLAYIN | Meclis'te bir milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi!