CHP'den kanun teklifi: Tüm öğretmenler uzman öğretmen kabul edilsin, ücretler eşit olsun

CHP, “öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen” şeklindeki kariyer basamaklarının kaldırılması, tüm öğretmenlerin uzman öğretmen olarak kabul edilmeleri ve ücretlerin bütün öğretmenlere eşit verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinde, görevde bulunan tüm öğretmenlerin kazanılmış hakkı olarak "uzman" oldukları ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na verildi.

Teklif ile “öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen” basamaklarının kaldırılması, tüm öğretmenlerin uzman öğretmen kabul edilerek, uzman öğretmenlere ödenen ücretin bütün öğretmenlere ödenmesi gerektiği önerildi.

Teklifin gerekçesinde şu değerlendirmelere yer verildi:

“5204 sayılı Milli eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır. Söz konusu Kanunla toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde başöğretmen oranı yüzde 10, uzman öğretmen oranı ise yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, Uzman Öğretmenlerden yaklaşık 315 TL, Başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 TL daha düşük ücret almaktadır. Sistem kapsamında, 2006 yılında 83 bin 350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen unvanı, sınav sonucuna göre toplamda 83 bin 450 öğretmene verilmiştir. Sonraki süreçte ikinci bir sınav yapılmamıştır.”

Türkiye’nin de imzacısı olduğu “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Belgesi’nde” öğretmenliğin “uzmanlık isteyen bir meslek olduğu” kabul ettiği hatırlatılan kanun teklifinde, “Görevde bulunan tüm öğretmenlerin ‘uzman’ olduklarının kabul edilmesinde yasal zorunluluk vardır. Bunun anlamı, ‘uzmanlığın’ tüm öğretmenler için ‘kazanılmış hak’ olmasıdır” denildi.

Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayırarak, farklı ücret ödenmesinin “eşit işe eşit ücret” politikasına aykırı olduğunun altı çizildi.

Ne olmuştu?

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme kapsamında 2005 yılında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı açmış, o zaman sınavı kazanan öğretmenlerden 100'ü başöğretmen, 83 bin 350'si uzman öğretmen olmuştu.

2005 yılında bir defa yapılan sınavın 16 yıldır tekrarı olmadı. Unvanı “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olanlar unvanı “öğretmen” olanlara göre yaklaşık 16 yıldır daha fazla maaş almaktadır.

2021 yılı ocak ayında yapılan yüzde 7,33'lük son zam ile birlikte bu üç unvandaki öğretmenlerin ocak ayı net maaşları şöyle: