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CHP'den, Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen kadın kolu kongresine yönelik eleştirilere yanıt

16 Mart 2020 16:18

CHP Sözcüsü≈, Koronavirüs'e karşı alınan önlemlere rağmen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen 14. İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'nin iptal edilmemesine ilişkin, "Dolayısıyla sağlık konusundaki etkilerini sınırlayacak her türlü hijyen tedbirini alma konusunda büyük özen gösterdik" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Koronavirüs'e karşı tedbirler kapsamında okulların kapanması, partilerin grup toplantılarını iptal etmesine rağmen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen 14. İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'nin iptal edilmemesine gelen eleştirilere yanıt verdi.

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Faik ÖztrakKoronavirüschp
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