CHP'den, Kaftancıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen kadın kolu kongresine yönelik eleştirilere yanıt

Öztrak, "Hafta sonunda böyle bir durum yoktu. Bin kişilik salonda 300 kişilik kongre yapılmıştır. Her türlü hijyen şartı alınmıştır. Seyirci alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

CHP MYK sonrası açıklama yapan Öztrak, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü yapılan parti meclisimizde o gün daha hasta sayısı 1'di. Çok da fazla bir tedbir alınmamıştı. O gün biz parti meclisimizden kurultayın ertelenmesine dair yetki almış idik. Hafta sonunda bizim kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimiz yapılırken iktidarın bu toplantılara ilişkin herhangi bir açıklaması olmadı.

Baktık hasta sayısı giderek artıyor. Yavaş yavaş eğlence yerleri kapatılmaya başlandı. Bu çerçevede biz de kendi durumumuzu bilim kurulundan ve sağlık bakanlığından herhangi bir karar çıkmasa da değerlendirmek durumunda kaldık.Hafta sonu böyle bir durum yoktu. Ona rağmen bin kişilik salonda 300 kişilik bir kongre yapılmıştı. Hijyen şartı alınmıştır seyirci içeri alınmamıştır. Dolayısıyla sağlık konusundaki etkilerini sınırlayacak her türlü hijyen tedbirini alma konusunda büyük özen gösterdik."