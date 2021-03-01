CHP'den istifa eden Teoman Sancar: Kaset var diye baskı oluşturuldu; tek tek cevap vereceğim

İstifayı “sizi kutluyorum” yazarak etiketleyen Gökçek; daha sonra bu yazısını silerek, “Sancar’ın istifası onurlu bir istifa değil. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz” yazdı.

"Kaset var diye baskı oluşturuldu"

Sancar, Gökçek'in paylaşımı ve ardından sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili Şifre Haber Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk’e konuştu.

“Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları… Eşcinsellik iddiaları… Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar…

Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden, kendini ortaya attı… Bunu insanlar biraz düşünmeli. Kaset var diye baskı oluşturuldu… Gerekli yerlere şikayetimi yaptım… Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim… Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim…

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim.”

Bir kişi gözaltına alındı

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre de Sancar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün bir kişiyi gözaltına aldı. Olaya adı karışan bazı kişilerin de arandığı kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.