CHP'den istifa eden Teoman Sancar'ın 'şantaj ve tehdit' şikayeti üzerine bir kişi gözaltında

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın 'şantaj ve tehdit' şikâyeti üzerine bir kişi gözaltına alındı.

Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın şikâyeti üzerine bir kişi gözaltına alındı. Sancar, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada; "Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim" demişti.

Soruşturmaya ilişkin aranan isimler var

Sancar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit edildiğini ve şantaja maruz kaldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün bir kişiyi gözaltına aldı.

Olaya adı karışan bazı kişilerin de arandığı kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı.