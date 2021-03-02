CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması: Yeni anayasa değişikliği çalışmalarına meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "İnsan Hakları Eylem Planı adı altında yeni anayasa değişikliği çalışmalarına meşruiyet ve halk nazarında kabul edilebilirlik kazandırmaya çalışmaktadırlar, ama halkımız bunu da yemeyecektir. Bu oyunun da farkındadır. " dedi.

CHP'li Karaca, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 128 sayfalık eylem planı, neyi yapmadıklarının ve neyi yapmak istemediklerinin açıkça itirafıdır” değerlendirmesini yaptı.