CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması: Yeni anayasa değişikliği çalışmalarına meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar

CHP'li Karaca, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 128 sayfalık eylem planı, neyi yapmadıklarının ve neyi yapmak istemediklerinin açıkça itirafıdır” değerlendirmesini yaptı.
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı değerlendirdi.
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CHP'li Karaca, yeni anayasa tartışmalarına meşruiyet kazandırılmaya çalışıldığını belirtirken şunları söyledi:
"Gölge etme başka ihsan istemiyoruz"
“Bugün açıklanan eylem planı, 128 sayfa. Baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 128 sayfalık eylem planı, neyi yapmadıklarının ve neyi yapmak istemediklerinin açıkça itirafıdır. Geniş değerlendirmemizi daha sonra yapacağız, ancak sonuçta, toplumda anayasa değişikliği gündeminin tutmaması ve ellerinden kaybetmekte oldukları koltuğu yeniden ellerinde tutabilmenin yolu olarak gördükleri yeni anayasa tartışmalarının toplumca kabul görmemesinden sonra bu kez İnsan Hakları Eylem Planı’na tutunarak, İnsan Hakları Eylem Planı adı altında yeni anayasa değişikliği çalışmalarına meşruiyet ve halk nazarında kabul edilebilirlik kazandırmaya çalışmaktadırlar, ama halkımız bunu da yemeyecektir. Bu oyunun da farkındadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmeyen, anayasal temel hak ve hürriyetlerin ve anayasal görevini yerine getirmeyen, anayasa ve sözleşmelerine uymayan sarayın tek adamının İnsan Hakları Eylem Planı için yapacağı hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece tüm yurttaşlarımız, kendisine şunu söylüyor: ‘Gölge etme başka ihsan istemiyoruz.’”
"İnsan hakkında bahsedecek en son kişi kendileridir"
İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıkladığı saatin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmasıyla aynı saate denk geldiğini vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:
“Saray’ın tek adamı, bugün İnsan Hakları Eylem Planı’nı tek başına hazırladı. Tek başına açıkladı. Öncelikle insan hakkından bahsedecek en son kişi kendileridir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardır değişmeyen gün ve saatte grup toplantısının olacağını bile bile ve eylem planı açıklanırken tüm kanalların da kendisini yayınlayacağını bilerek aynı saatlerde bu eylem planını açıklaması, Genel Başkanımızın grup toplantısında yapacağı konuşmayı kaynağında sansürlemektir. Bu şekilde, siyasi nezaketten yoksun, hak, hukuk ve adalet kavramlarını vicdanlarında ve akıllarında yer etmeyen bir anlayışın hazırlayacağı insan hakları eylem planından hiçbir şekilde, kimseye yarar gelmeyecektir.”