CHP'den iktidara zam tepkisi; Erdoğan'ın yıllar önce söyledikleri hatırlatıldı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ankara'da simide yapılan zamla ilgili iktidara eleştiri geldi. Öztrak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce hükümeti zam konusunda eleştirdiği sözünü hatırlattı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, yarından itibaren 2,50 lira olacağını duyurdu.

Öztrak, Twitter'dan zamla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Erdoğan Şahsım Hükümetinin işbaşına geldiği 10 Temmuz 2018’de Ankara’da simidin fiyatı 1,25 TL idi. Şimdi 2,5 TL. 5 kişilik ailenin çay ve simit masrafı 3 yılda 1125 TL’den 2250 TL’ye çıktı. “Bu zalim yönetim, Bu Aziz millete bir bardak çayla, Bir simidi bile layık görmüyor.”

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