İdlib açıklamasında bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, "Bugün sorulara cevap vermesi gereken makam hâlâ susuyor" diyerek soru kabul etmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Salı günü kapalı oturum gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından bilgilendirme talebinde bulunan AKP'ye tepki gösteren Öztrak, "Böyle bir toplantının Meclis'in olağan takvimine uydurulması yaşananları sıradanlaştırmaktan başka işe yaramaz" dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a, "Meclis'in hukukuna sahip çıkma" ve "TBMM'nin ortak aklını aramanın önünü açma" çağrısında bulunan Öztrak, "Bugün sorulara cevap vermesi gereken makam hâlâ sustuğundan bugün de soru almayacağım" diyerek gazetecilerin sorularını kabul etmedi.

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Öztrak, "Kayıplarımız büyük acımız ise tarifsizdir. Dün gece yaptığımız MYK toplantısında İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bugün de dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. TBMM'yi bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumda toplantıya çağırma kararını dün almıştık. Bugün de Meclis'in olağanüstü yarın saat 14:00'de toplanıp konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığı'na başvurduk. Bu çağrımız anayasadaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Öncelikle Türk ordusu TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalarak hızla toplanmaması düşünülemez. İkinci olarak Anayasamıza göre milli güvenliğimizin sağlanmasının ve silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur. TBMM'ni bilgilendirme görevinin atanmış bakanlar yerine seçilmiş Sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM'nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir. Bu aynı zamanda Anayasa'nın 104 ve 117. maddelerinin de emridir. Sorumluluk makamı bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır" diye konuştu.

Öztrak, "Böyle bir toplantının Meclis'in olağan takvimine uydurulması yaşananları sıradanlaştırmaktan başka işe yaramaz" dedi.

Öztrak sözlerini, "TBMM Başkanı'nın Meclis'in hukukuna sahip çıkmaya, TBMM'nin ortak aklını aramanın önünü açmaya sadet ediyoruz. Bizim parti olarak tek beklentimiz budur. Bu konuda yine bugün sorulara cevap vermesi gereken makam hâlâ sustuğundan bugün de soru almayacağım" sözleriyle sonlandırdı.