CHP'den icraların durdurulması için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) pandemi nedeniyle 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra takiplerinin durdurulması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı grup toplantısında ‘üç haftalık tam kapanma’ kararını doğru bulduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, bu süre içinde icra takiplerinin tamamının durdurulması için teklif hazırladıklarını duyurdu.Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği kanun teklifi; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ile Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun teklifinin gerekçesinde, “Ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde duracağı bu dönemde vatandaşların önemli bir kısmının, pandemiden kaynaklanan zorlayıcı ve alınan idari önlemlerden kaynaklanan zorunlu nedenlerle çeşitli maddi yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği bilinmektedir. Bu durumun birçok gerçek ve tüzel kişiyi güç duruma düşürmesini önleyebilmek için ülke genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazının durdurulması gerekmektedir" denildi.

Teklifte, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin 30 Nisan 2021 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulması önerildi.